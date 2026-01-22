Miguel Bosé estudia fijar su residencia en Andorra tras movimientos discretos

Miguel Bosé ha vuelto a estar en el foco mediático tras ser visto recientemente en el centro de Andorra, donde ha iniciado trámites relacionados con la escolarización de sus hijos en un colegio privado de alto nivel. Aunque no hay confirmación oficial, su entorno apunta a un interés serio por reorganizar su vida en el país, lo que podría traducirse en un cambio de residencia.

Entre las opciones analizadas en Y ahora Sonsoles destaca una vivienda en Canillo valorada en torno a dos millones de euros, que Bosé estaría evaluando comprar o alquilar para establecer un hogar amplio y cerca del centro educativo.