Mezide fuerza a Gülgün a traicionar a Hattuc para salvar a Ferit

Mezide secuestra a Ferit como moneda de cambio para forzar a Gülgün a traicionar a Hattuc, el hombre que ella considera responsable de su pasado. Gülgün intenta negociar, pero termina aceptando el trato con el corazón roto ante la amenaza explícita de mezclar mentira y culpa para siempre entre Ferit y su madre.

Este giro narrativo no solo sitúa a Gülgün en una encrucijada emocional, sino que también marca una escalada en la guerra entre familias que podría redefinir lealtades y desencadenar consecuencias imprevistas en los próximos capítulos.