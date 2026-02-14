Publicidad
ENTRE TIERRAS
Megan Montaner regresa al drama rural con un giro temporal que sacude la historia familiar más vista de la televisión
La nueva temporada del drama rural vuelve el 15 de marzo con un salto temporal decisivo que reabre heridas, desvela secretos y redefine el futuro de los Cervantes.
La ficción retoma la vida de María dos décadas después de la pérdida de Manuel, mostrando cómo afronta una etapa marcada por cambios sociales, económicos y familiares que pondrán a prueba su fortaleza. “María, tienes que despertar” resume el punto de partida de esta nueva fase vital, en la que deberá proteger a sus hijos y sostener la tierra familiar.
Este regreso se enmarca en Entre Tierras, que amplía su universo con nuevas tramas, personajes y conflictos que prometen mantener su esencia emocional. La producción regresa como la serie más vista, reforzando su impacto con un reparto renovado y una narrativa más profunda.