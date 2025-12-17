Marta frena a Cloe pese a su invitación a dejarse llevar

La propuesta de Cloe para iniciar una aventura choca con las barreras que Marta ha levantado tras sus dudas y conversaciones recientes. La francesa defiende que solo busca que Marta se permita sentir, aunque advierte que no puede ofrecerle una réplica de su antigua relación.

La firme negativa de Marta despierta el enfado de Cloe, que teme que el pasado la mantenga inmóvil. Mientras Marta insiste en que nadie influye en sus decisiones, Cloe interpreta esa postura como una señal de bloqueo emocional y le reclama valentía para abrir una puerta que, asegura, todavía sigue cerrada.