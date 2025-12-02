Antena 3 LogoAntena3
El viaje a la infancia de María José Suárez: victoria en La Pista… ¡y perreo de Roberto Leal!

pasapalabra

María José Suárez revive su infancia con éxito musical en Pasapalabra y Roberto Leal lo celebra bailando

María José Suárez emociona al recordar una canción infantil en La Pista de Pasapalabra, logra el punto decisivo… y desata la sorpresa cuando el presentador Roberto Leal se suma con un espontáneo baile.

Alberto Mendo
Publicado:

Durante su duelo musical contra Anthony Blake, María José Suárez escuchó un fragmento de canción infantil que despertó recuerdos de su infancia. Tras unos segundos de dudas, consiguió identificarla y completar la prueba, sumando segundos cruciales para el equipo.

El momento terminó con una sonrisa: el presentador, Roberto Leal, no pudo contener la emoción y celebró la victoria con un improvisado perreo, sorprendiendo al público y añadiendo un toque divertido y nostálgico al programa.

