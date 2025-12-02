María José Suárez revive su infancia con éxito musical en Pasapalabra y Roberto Leal lo celebra bailando

Durante su duelo musical contra Anthony Blake, María José Suárez escuchó un fragmento de canción infantil que despertó recuerdos de su infancia. Tras unos segundos de dudas, consiguió identificarla y completar la prueba, sumando segundos cruciales para el equipo.

El momento terminó con una sonrisa: el presentador, Roberto Leal, no pudo contener la emoción y celebró la victoria con un improvisado perreo, sorprendiendo al público y añadiendo un toque divertido y nostálgico al programa.