EL DESAFÍO
María José Campanario lamenta su caída en El Desafío por un enganchón en la ropa
Tras el estreno de la sexta temporada de El Desafío, la concursante María José Campanario confiesa estar “tristona” después de que un fallo inesperado en su vestimenta le impidiera completar su reto en el programa de Antena 3.
En el primer programa de la nueva edición de El Desafío, María José Campanario protagonizó uno de los momentos más comentados al quedarse a punto de superar la prueba de la torre de sillas con fuego, hasta que un enganchón en su ropa provocó su caída y frustración.
La participante admitió sentirse “un poco tristona” por el desenlace y resaltó cómo una circunstancia ajena a su control cambió el rumbo de su desafío.