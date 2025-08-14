Publicidad
Manu y Rosa mantienen la tensión en Pasapalabra con un Rosco igualado por el Bote millonario
Los concursantes disputaron una emocionante prueba final, arriesgando y defendiendo cada acierto para acercarse al premio de casi dos millones de euros.
Tras una semana intensa y con la ayuda de sus invitados, Manu llegó a El Rosco de Pasapalabra con 144 segundos y Rosa con 130. La igualdad se mantuvo desde el primer momento.
Ambos optaron por responder con seguridad y reservarse en las palabras dudosas. El duelo dejó claro que cualquiera podría haber alcanzado el ansiado bote millonario.