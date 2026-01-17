Antena3
Manu, brillante en su primer triunfo del año en El Rosco... ¡pero por la mínima!

Pasapalabra

Manu logra su primera victoria del año en un Rosco de infarto ante una Rosa casi imbatible

El madrileño firmó una primera vuelta espectacular con 21 aciertos y aprovechó un fallo inicial de Rosa, que llegó a empatar pero no pudo completar la remontada.

Alberto Mendo
Manu estrenó su casillero de victorias en 2026 con un Rosco brillante. Rosa falló en la B por un lapsus con "brazas", mientras que el madrileño arrancó con diez aciertos y completó su primera vuelta con 21 letras en verde.

La coruñesa fue recortando distancias hasta empatar en el tramo final, pero ese error inicial la obligó a arriesgar y no logró culminar la remontada. Manu se impuso por la mínima, poniendo fin a su mala racha en Pasapalabra.

