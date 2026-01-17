Publicidad
Manu logra su primera victoria del año en un Rosco de infarto ante una Rosa casi imbatible
El madrileño firmó una primera vuelta espectacular con 21 aciertos y aprovechó un fallo inicial de Rosa, que llegó a empatar pero no pudo completar la remontada.
Manu estrenó su casillero de victorias en 2026 con un Rosco brillante. Rosa falló en la B por un lapsus con "brazas", mientras que el madrileño arrancó con diez aciertos y completó su primera vuelta con 21 letras en verde.
La coruñesa fue recortando distancias hasta empatar en el tramo final, pero ese error inicial la obligó a arriesgar y no logró culminar la remontada. Manu se impuso por la mínima, poniendo fin a su mala racha en Pasapalabra.