Publicidad
Pasapalabra
Manu celebra su cumpleaños en Pasapalabra y revela su edad entre bromas
El concursante ha celebrado por segunda vez su cumpleaños en el programa, justo después de alcanzar junto a Rosa el récord de duelos en la historia de Pasapalabra.
Manu ha confirmado que es su segundo cumpleaños como concursante en Pasapalabra. La efeméride ha coincidido con el récord de 198 duelos junto a Rosa, en una semana llena de hitos.
Roberto Leal ha bromeado con su edad y le ha prometido una celebración especial cuando cumpla 40. Manu ha revelado cuántos años cumple y ha comentado entre risas: “Me estoy haciendo viejo aquí”.