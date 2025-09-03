Manu celebra su cumpleaños en Pasapalabra y revela su edad entre bromas

Manu ha confirmado que es su segundo cumpleaños como concursante en Pasapalabra. La efeméride ha coincidido con el récord de 198 duelos junto a Rosa, en una semana llena de hitos.

Roberto Leal ha bromeado con su edad y le ha prometido una celebración especial cuando cumpla 40. Manu ha revelado cuántos años cumple y ha comentado entre risas: “Me estoy haciendo viejo aquí”.