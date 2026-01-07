Kazim pierde el control con Esme y Tayyar irrumpe para frenar la agresión

Kazim, borracho y fuera de control, exige explicaciones a Esme en el salón y desatando una espiral de violencia cuando ella rechaza beber con él. Los gritos y acusaciones culminan en un intento de estrangulamiento que parece acabar en tragedia.

Cuando Esme queda sin aire y la situación se vuelve crítica, Tayyar aparece y golpea a Kazim para salvarla. Tras reducir al agresor, inventa una historia para esconder lo sucedido y asegura a Esme que el alcohol borrará los recuerdos del ataque.