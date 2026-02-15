Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano revela el truco definitivo para lograr una cebolla crujiente perfecta
Karlos Arguiñano comparte su método para conseguir una cebolla crujiente con el punto exacto de textura, un consejo culinario que destaca entre sus trucos más útiles y demandados.
Entre los trucos más mencionados en Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el cocinero destaca cómo se consigue una cebolla crujiente, un recurso que potencia platos y añade una textura muy apreciada por los aficionados a la cocina casera. Este consejo aparece junto a otras recomendaciones del chef, como los minutos precisos para cocinar calamares o técnicas útiles para diferentes elaboraciones.
La referencia al “truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue” sitúa este tip entre los más consultados por los espectadores, que buscan mejorar resultados con gestos sencillos y eficaces dentro del programa.