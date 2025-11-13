Antena 3 LogoAntena3
Un plato que "resucita a los muertos": sopa de fideos con bolitas de carne

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Karlos Arguiñano prepara una sopa de fideos con albóndigas ideal para el invierno

El cocinero presenta una receta casera y nutritiva que promete reconfortar cuerpo y alma en los días más fríos. Una sopa de fideos con bolitas de carne irresistible.

Patri Bea
Publicado:

Karlos Arguiñano ha elaborado una deliciosa sopa de fideos con bolitas de carne que, según él, puede “resucitar a los muertos”. Un plato caliente, sabroso y lleno de energía ideal para combatir el frío. El popular chef combina ingredientes sencillos, como carne picada, fideos finos, verduras y un buen caldo casero, logrando un resultado lleno de sabor y tradición.

Esta receta, perfecta para compartir en familia, destaca por su facilidad y su toque reconfortante. Arguiñano demuestra una vez más que con pocos ingredientes se puede conseguir un plato de cuchara delicioso y equilibrado.

