Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano conquista con su receta de filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo
El chef demuestra una vez más su maestría en la cocina con un plato sencillo, saludable y lleno de sabor: filetes de gallo acompañados de patatas panadera y un toque de ajo dorado.
Karlos Arguiñano presenta una receta tradicional que combina el sabor suave del gallo con la textura crujiente de las patatas panadera. Este plato, además de apetitoso, resulta equilibrado y fácil de preparar, ideal para quienes buscan comer bien sin complicaciones.
El toque final lo aporta un refrito de ajo que realza el sabor del pescado y aporta ese punto casero tan característico de la cocina de Arguiñano. Una receta perfecta para disfrutar de un menú completo, saludable y con el inconfundible sello del chef vasco.