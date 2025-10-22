Karlos Arguiñano conquista con su receta de filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo

Karlos Arguiñano presenta una receta tradicional que combina el sabor suave del gallo con la textura crujiente de las patatas panadera. Este plato, además de apetitoso, resulta equilibrado y fácil de preparar, ideal para quienes buscan comer bien sin complicaciones.

El toque final lo aporta un refrito de ajo que realza el sabor del pescado y aporta ese punto casero tan característico de la cocina de Arguiñano. Una receta perfecta para disfrutar de un menú completo, saludable y con el inconfundible sello del chef vasco.