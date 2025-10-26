Una jugada inesperada convierte a Álex en el gran ganador de la noche

Álex protagonizó uno de los momentos más emocionantes en La ruleta de la suerte noche al usar su ‘Me lo quedo’ justo cuando sus compañeros habían acumulado una gran suma.

Gracias a esta jugada estratégica, se embolsó 14.400 euros y celebró con entusiasmo: “Ya tengo el coche”, dijo entre aplausos y olas del público que acompañaron su triunfo.