Joaquín Sánchez y Susana Saborido sacan su lado más íntimo: “El risotto de ayer estaba bueno”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido, de Emparejados han demostrado su complicidad enfrentándose al divertido juego “¿Quién es más?”. Entre bromas, coincidieron en que Joaquín es más cariñoso y organizado, mientras Susana se define como la más exigente.

El exfutbolista presumió de sus dotes en la cocina, aunque con matices: “No cocino mucho, pero lo que hago me sale bien”. Su mujer no dudó en corregirlo recordando que uno de sus risottos salió bastante más salado que el resto.