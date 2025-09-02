Publicidad
Joaquín Sánchez y Susana Saborido sacan su lado más íntimo: “El risotto de ayer estaba bueno”
La pareja de presentadores se sincera antes del estreno de Emparejados y revela entre risas quién cocina mejor, quién es más cariñoso y quién pasa más tiempo en casa.
Joaquín Sánchez y Susana Saborido, de Emparejados han demostrado su complicidad enfrentándose al divertido juego “¿Quién es más?”. Entre bromas, coincidieron en que Joaquín es más cariñoso y organizado, mientras Susana se define como la más exigente.
El exfutbolista presumió de sus dotes en la cocina, aunque con matices: “No cocino mucho, pero lo que hago me sale bien”. Su mujer no dudó en corregirlo recordando que uno de sus risottos salió bastante más salado que el resto.