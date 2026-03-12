Javier rompe el empate en El Rosco y se adelanta a un posible 23 de Alejandro

La tensión ha sido máxima en El Rosco, con los dos concursantes de Pasapalabra en una igualdad absoluta desde los primeros turnos. Javier ha encadenado una racha de siete aciertos seguida de otra de cinco para cerrar su primera vuelta con 22 en verde, mientras que Alejandro, tras arrancar con 19, ha ido completando letras pendientes hasta alcanzar el empate.

Javier, que partía con menos tiempo, se ha visto obligado a actuar antes que su rival. Aunque dudaba acerca de la definición que le tocaba, ha optado por arriesgar al creer que Alejandro llegaría a 23. Su apuesta ha definido el tramo final de un Rosco en el que cualquier detalle podía inclinar la balanza.