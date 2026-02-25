Javier arrebata el puesto a Antonio en Pasapalabra tras una Silla Azul sin errores

La trayectoria de Antonio en Pasapalabra comenzó con fuerza al eliminar a Adri en una de las Sillas Azules más tensas. Sin embargo, no logró superar a Alejandro en ninguno de sus tres duelos en El Rosco.

Obligado a defender su puesto a diario, esta vez no pudo resistir. Javier, amante de la ópera y tenor en su tiempo libre, firmó una Silla Azul perfecta y se estrena como nuevo aspirante al bote.