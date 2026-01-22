Los ingeniosos y sorprendentes consejos de Esperansa Grasia en El Hormiguero

Esperansa Grasia presentó en el plató de El Hormiguero una secuencia de trucos destinados a resolver problemas cotidianos con ingenio.

Entre ellos, enseñó cómo sujetar una hamburguesa con una sola mano usando el cartón del envoltorio y una pajita, e incluso cómo imprimir tu perfil en una camiseta para colgar las gafas de forma original.