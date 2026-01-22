Publicidad
El Hormiguero
Los ingeniosos y sorprendentes consejos de Esperansa Grasia en El Hormiguero
La colaboradora deslumbró en El Hormiguero con una serie de trucos prácticos, creativos y divertidos, desde técnicas de comida hasta soluciones tecnológicas y manuales que provocaron risas y admiración entre los presentes.
Esperansa Grasia presentó en el plató de El Hormiguero una secuencia de trucos destinados a resolver problemas cotidianos con ingenio.
Entre ellos, enseñó cómo sujetar una hamburguesa con una sola mano usando el cartón del envoltorio y una pajita, e incluso cómo imprimir tu perfil en una camiseta para colgar las gafas de forma original.