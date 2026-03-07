Antena3
María en Entre Tierras

ENTRE TIERRAS

La impactante carta secreta de María que reabre el drama romántico con Manuel en la ficción de época

Una emotiva y reveladora carta escrita por María sale a la luz y marca un inesperado giro sentimental entre los protagonistas, añadiendo tensión y nuevas dudas en la historia.

La emotiva misiva aparece en un momento decisivo para los personajes y expone los sentimientos que María nunca expresó en persona. En Entre Tierras, la protagonista confiesa en su escrito que “puedo prometerle una vida llena de amor y felicidad”, una frase que descoloca por completo a Manuel.

El personaje lee cada línea conmovido, descubriendo confesiones que lo enfrentan a decisiones que creía cerradas. La carta revela emociones contenidas y una promesa que podría alterar el rumbo de su futuro, dejando al espectador pendiente de su reacción y del impacto que tendrá en su relación.

