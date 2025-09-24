Antena 3 LogoAntena3
Estopa endulza ‘Cacho a cacho’ el estreno de Hugo Welzel en Pasapalabra

Pasapalabra

Hugo Welzel debuta en Pasapalabra y gana en La Pista con una canción de Estopa

El actor ha conseguido sumar dos segundos para Manu tras imponerse en el duelo musical a Ana García Lozano con el tema 'Cacho a cacho', en su primera participación en el programa.

Alberto Mendo
Hugo Welzel se ha estrenado como invitado en Pasapalabra y ya ha dejado huella en La Pista. Ha logrado identificar la canción 'Cacho a cacho' de Estopa antes que Ana García Lozano, sumando dos segundos para Manu.

El duelo ha estado reñido, pero Hugo ha estado más acertado en el momento decisivo. El resto de invitados, entre ellos Lucía Jiménez, han celebrado esta victoria en un programa lleno de reencuentros y récords.

