Hugo Welzel debuta en Pasapalabra y gana en La Pista con una canción de Estopa
El actor ha conseguido sumar dos segundos para Manu tras imponerse en el duelo musical a Ana García Lozano con el tema 'Cacho a cacho', en su primera participación en el programa.
Hugo Welzel se ha estrenado como invitado en Pasapalabra y ya ha dejado huella en La Pista. Ha logrado identificar la canción 'Cacho a cacho' de Estopa antes que Ana García Lozano, sumando dos segundos para Manu.
El duelo ha estado reñido, pero Hugo ha estado más acertado en el momento decisivo. El resto de invitados, entre ellos Lucía Jiménez, han celebrado esta victoria en un programa lleno de reencuentros y récords.