COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Del horno al postre: manzanas asadas rellenas con pasas y almendra, acompañadas de natillas caseras
Esta receta de Karlos Arguiñano combina la suavidad de las manzanas asadas con un relleno dulce de pasas y almendra, rematadas con natillas caseras aromatizadas con limón y canela para un postre perfecto en minutos.
Karlos Arguiñano propone unas manzanas reineta horneadas rellenas de pasas, almendra molida y un toque de panela, servidas sobre natillas aromatizadas con limón y canela.
El postre se prepara en pocos pasos: rellenar las manzanas, hornearlas a 180 °C y servirlas sobre natillas caseras elaboradas con yemas, leche, azúcar y maicena.