Harun sorprende a Bahar y Evren besándose en el hospital en Renacer

En una escena cargada de incomodidad, Harun encuentra a Bahar y Evren besándose a escondidas en el hospital. La sorpresa del momento lo deja sin palabras y cambia la dinámica entre ellos.

Este descubrimiento marca un giro en la trama, ya que Harun empieza a sospechar de la relación entre ambos. La reacción de los tres promete nuevos conflictos en el próximo episodio.