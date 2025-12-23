Publicidad
Renacer
Harun sorprende a Bahar y Evren besándose en el hospital en Renacer
Tensión máxima en Renacer cuando Harun presencia el beso entre Bahar y Evren, un encuentro clandestino que lo deja desconcertado en pleno pasillo del hospital.
En una escena cargada de incomodidad, Harun encuentra a Bahar y Evren besándose a escondidas en el hospital. La sorpresa del momento lo deja sin palabras y cambia la dinámica entre ellos.
Este descubrimiento marca un giro en la trama, ya que Harun empieza a sospechar de la relación entre ambos. La reacción de los tres promete nuevos conflictos en el próximo episodio.