Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Hamburguesas de merluza y gambas con patatas fritas de Arguiñano: Ideal para los más pequeños

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Hamburguesas de merluza y gambas con patatas fritas, receta fácil de Arguiñano para toda la familia

Karlos Arguiñano presenta una receta de hamburguesas de pescado con merluza, gambas y patatas fritas pensada para acercar el pescado a los niños de forma sabrosa y sencilla.

El cocinero propone mezclar merluza y gambas picadas con cebolleta, pan rallado y huevo para formar hamburguesas caseras y acompañarlas de patatas fritas y salsa de tomate al gusto.

Preparar la mezcla, dejarla reposar y cocinar los filetes brevemente en una plancha son pasos clave para conseguir una textura jugosa y un sabor atractivo incluso para los paladares más jóvenes.

Antena 3» Vídeos