Hamburguesas de merluza y gambas con patatas fritas, receta fácil de Arguiñano para toda la familia

El cocinero propone mezclar merluza y gambas picadas con cebolleta, pan rallado y huevo para formar hamburguesas caseras y acompañarlas de patatas fritas y salsa de tomate al gusto.

Preparar la mezcla, dejarla reposar y cocinar los filetes brevemente en una plancha son pasos clave para conseguir una textura jugosa y un sabor atractivo incluso para los paladares más jóvenes.