COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Hamburguesas de merluza y gambas con patatas fritas, receta fácil de Arguiñano para toda la familia
Karlos Arguiñano presenta una receta de hamburguesas de pescado con merluza, gambas y patatas fritas pensada para acercar el pescado a los niños de forma sabrosa y sencilla.
El cocinero propone mezclar merluza y gambas picadas con cebolleta, pan rallado y huevo para formar hamburguesas caseras y acompañarlas de patatas fritas y salsa de tomate al gusto.
Preparar la mezcla, dejarla reposar y cocinar los filetes brevemente en una plancha son pasos clave para conseguir una textura jugosa y un sabor atractivo incluso para los paladares más jóvenes.