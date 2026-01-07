Guiso de patatas revolconas con setas que reinterpreta Arguiñano la tradición castellana

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano se apuesta por un plato humilde con patatas cocidas y un majado de ajo y pimentón, al que incorpora setas shimeji para aportar textura y sabor. El resultado es un guiso reconfortante que huye del uso tradicional de torreznos, adaptándose a dietas más ligeras.

El paso a paso incluye cocer las patatas con laurel y tomillo, dorar ajos y rehogar las setas antes de mezclar todo con el pimentón y terminar decorando con perejil. Esta reinterpretación de una receta castellana busca ofrecer una experiencia culinaria sencilla pero sabrosa.