COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Guiso de patatas revolconas con setas que reinterpreta Arguiñano la tradición castellana
El chef presenta una versión más ligera del clásico plato de patatas revolconas añadiendo setas, una alternativa digestiva que conserva el carácter rústico de este guiso tradicional en días fríos.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano se apuesta por un plato humilde con patatas cocidas y un majado de ajo y pimentón, al que incorpora setas shimeji para aportar textura y sabor. El resultado es un guiso reconfortante que huye del uso tradicional de torreznos, adaptándose a dietas más ligeras.
El paso a paso incluye cocer las patatas con laurel y tomillo, dorar ajos y rehogar las setas antes de mezclar todo con el pimentón y terminar decorando con perejil. Esta reinterpretación de una receta castellana busca ofrecer una experiencia culinaria sencilla pero sabrosa.