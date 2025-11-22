Publicidad
La Voz
Ferran conquista la última batalla y asegura su pase a los directos
El talent se jugó todo en un enfrentamiento decisivo que cerró la fase con emoción y dejó claro quién ocuparía la última plaza para la siguiente etapa.
En el último programa de La Voz, Ferrán se impuso en la última batalla y consiguió la plaza definitiva para los directos. Su interpretación fue clave para lograr el triunfo.
El concursante celebró el momento con entusiasmo, consciente de que este paso marca el inicio de una etapa crucial en el talent. Una actuación que ya es parte de la historia del formato.