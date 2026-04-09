Fernando Romay se impone a Silvia Marty en La Pista y celebra su victoria con un vacile memorable

El duelo entre Fernando Romay y Silvia Marty en La Pista sigue dejando momentos inolvidables en Pasapalabra. Ambos concursantes se mostraron desorientados durante buena parte de la prueba, dejando pasar varias pistas entre bromas.

Cuando todo parecía perdido, Romay reaccionó a tiempo y logró acertar la canción, pese a no ser el más rápido con el pulsador. Su victoria sorprendió a Silvia y la celebró con un espontáneo “¡Toma!” que desató las risas.