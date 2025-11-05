Ferit rompe con Pelin para siempre: el adiós más doloroso tras descubrir la gran mentira

Pelin, recién salida del hospital y aún débil, se presenta en el taller para suplicar el perdón de Ferit. Entre lágrimas, intenta convencerlo de que aún pueden ser felices, pero él no cede. Cansado del engaño, le recuerda que el hijo que perdió nunca fue suyo y que su relación está rota para siempre.

Ferit, decidido a romper con su pasado, le deja claro que ya ha cumplido con su deber y que no quiere volver a verla. Con un último golpe emocional, le confiesa que, gracias a todo lo ocurrido, conoció a Seyran. Pelin se derrumba, mientras Ferit elige seguir adelante sin mirar atrás.