Ferit se hunde tras la muerte del bebé de Pelin mientras Zerrin lo culpa entre lágrimas

El parto de Pelin ha terminado en tragedia. El médico ha comunicado que el bebé no ha sobrevivido y que la joven permanece en la UCI en estado crítico. La noticia ha destrozado a Ferit, incapaz de reaccionar ante el golpe.

Entre lágrimas, Zerrin ha perdido el control y ha culpado a Ferit por lo ocurrido, asegurando que nunca quiso realmente a su hija. En medio del dolor y la incertidumbre, todos temen que Pelin tampoco logre salir adelante.