Ferit duda de sí mismo y Pelin lo anima recordándole que será un gran padre

Ferit, cansado y abatido, ha confesado que no tiene fuerzas para cuidar de Pelin ni de su hijo, temiendo repetir la historia de su familia. Ella, con el corazón roto, ha intentado darle confianza.

Entre lágrimas, Pelin le ha recordado que nunca la ha decepcionado y que siempre encuentra soluciones en los peores momentos. Convencida de que será un gran padre, lo ha abrazado con esperanza.