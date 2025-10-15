Ferit desafía a Halis tras negarse a abandonar a su padre: “No pienso convertirme en otro Korhan”

La tensión entre Halis y Ferit ha estallado cuando el joven le ha suplicado que ayude a su padre, encarcelado injustamente. Pero el patriarca, fiel a sus principios, le ha recordado que un Korhan debe anteponer el apellido a la familia. Dolido, Ferit le ha recriminado su frialdad y sus intentos de manipularlo con poder y regalos.

Con el peso del apellido sobre sus hombros, Ferit se enfrenta a una encrucijada que podría cambiar su destino. ¿Seguirá los dictados de su abuelo o elegirá salvar a su padre, aunque eso le cueste todo?