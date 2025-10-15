Ferit acorrala a Pelin y exige una prueba de paternidad: “Necesito saber si ese bebé es mío”

Ferit, cansado de las mentiras y de las medias verdades, ha decidido encarar a Pelin para aclarar lo que tanto lo atormenta. Sus preguntas directas sobre su relación con otro hombre dejan a Pelin contra las cuerdas, aunque ella insiste en negarlo todo y hacerse la víctima.

La conversación se vuelve aún más tensa cuando Ferit, incapaz de soportar la incertidumbre, le propone realizar una prueba de paternidad. Pelin rechaza la idea alegando que sería humillante y, como maniobra defensiva, intenta desviar la atención hacia Seyran, recordándole su supuesta traición en televisión.