Evren dice sí a un puesto en EE. UU. y deja en el aire su futuro con Bahar

Después de escuchar de Bahar que tenía dudas sobre su relación, Evren se ha sentido devastado. Su plan de pedirle matrimonio se ha derrumbado y ahora cree que su lugar no está a su lado.

En ese momento, una llamada de Jennifer lo ha cambiado todo. Al conocer la oferta en Estados Unidos, Evren no ha dudado en aceptarla, convencido de que empezar de cero es la única salida.