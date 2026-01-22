La evolución de Marloe en Sueños de libertad impulsa a Marta hacia una nueva relación

La actriz que interpreta a Cloe explica que su personaje se sintió atraído por Marta desde el primer momento y eso puso en marcha una evolución emocional profunda.

Según Rodríguez, la atracción inicial se transformó en apoyo mutuo frente a conflictos internos y externos, provocando que Marta considere dejar atrás recuerdos dolorosos para explorar una nueva oportunidad con Cloe.