Publicidad
Sueños de libertad
La evolución de Marloe en Sueños de libertad impulsa a Marta hacia una nueva relación
Antea Rodríguez, protagonista de Sueños de libertad, detalla cómo la relación entre Cloe y Marta ha cambiado drásticamente, abriendo la puerta a una conexión emocional que desafía el pasado de la empresaria.
La actriz que interpreta a Cloe explica que su personaje se sintió atraído por Marta desde el primer momento y eso puso en marcha una evolución emocional profunda.
Según Rodríguez, la atracción inicial se transformó en apoyo mutuo frente a conflictos internos y externos, provocando que Marta considere dejar atrás recuerdos dolorosos para explorar una nueva oportunidad con Cloe.