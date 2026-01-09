Eva Soriano confunde a Roberto Leal con una boda imposible de Victoria Beckham en Madrid

Eva Soriano dejó uno de los momentos más comentados del programa durante la prueba Una de Cuatro. La humorista aseguró que Victoria Beckham se había casado en la misma iglesia donde fue bautizado Francisco de Quevedo, una afirmación tan rotunda como incorrecta.

El error no pasó desapercibido para el equipo naranja ni para Roberto Leal, que tiró de ironía para suavizar el tropiezo. La propia Eva remató la escena con humor, recordando una antigua declaración de la ex Spice Girl sobre España. Un fallo que pudo parecer creíble durante unos segundos.