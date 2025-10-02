Eva Arguiñano conquista con su tarta de mango y requesón: un postre fácil y refrescante

Eva Arguiñano propone en Cocina abierta una tarta ligera y colorida que combina el dulzor del mango con la textura cremosa del requesón. La preparación incluye una base de galleta y un relleno horneado muy fácil.

El toque final lo aporta una capa de gelatina de mango, acompañada de piñones tostados y hojas de menta. Un postre ideal para disfrutar en casa sin complicaciones y con mucho sabor.