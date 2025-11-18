Publicidad
Pasapalabra
La espontaneidad de Alejandra Osborne conquista Pasapalabra en su estreno como invitada
La debutante sorprende con triunfo en La Pista y momentos llenos de humor, demostrando que la naturalidad puede ser la mejor carta de presentación.
En su primer programa en Pasapalabra, Alejandra se midió a Hugo Salazar en La Pista y confirmó la “suerte del principiante” con una victoria que dejó al cantante sin opciones.
Además del acierto, la invitada protagonizó un divertido lapsus que terminó en risas. “Perdón, hablo fatal”, comentó con sinceridad, ganándose la complicidad del plató.