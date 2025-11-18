La espontaneidad de Alejandra Osborne conquista Pasapalabra en su estreno como invitada

En su primer programa en Pasapalabra, Alejandra se midió a Hugo Salazar en La Pista y confirmó la “suerte del principiante” con una victoria que dejó al cantante sin opciones.

Además del acierto, la invitada protagonizó un divertido lapsus que terminó en risas. “Perdón, hablo fatal”, comentó con sinceridad, ganándose la complicidad del plató.