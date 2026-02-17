Esmeralda Moya recupera su racha triunfal en La Pista gracias a 'La flaca'

El duelo entre Esmeralda Moya y Miguel Lago prometía tensión después de que la actriz perdiera en La Pista por primera vez en todas sus visitas a Pasapalabra. Con la confesión de que es una picada, Esmeralda ha demostrado que venía con ganas de revancha, mientras Miguel intentaba ponerle las cosas complicadas en un duelo musical ambientado en 1996.

La rapidez con el pulsador ha marcado la diferencia. Esmeralda ha reconocido 'La flaca' al instante y ha disfrutado el momento, algo que Roberto Leal ha comentado entre bromas diciendo que se regodea. Con su pleno, la actriz ha recuperado sensaciones y ha celebrado quitarse la espinita del programa anterior.