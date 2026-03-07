Publicidad
Pasapalabra
El error “raudo” que descoloca a Javier en El Rosco y tambalea su duelo contra Alejandro
El madrileño ha afrontado El Rosco con una desventaja notable de segundos y un error repentino que ha frenado su avance.
El comienzo de El Rosco ha dejado claro que Javier tendría que remar contracorriente. Sus escasos segundos le han obligado a pedir a Roberto Leal que acelerara la lectura para intentar mantener el ritmo. Su apuesta por completar la primera vuelta con rapidez parecía funcionar hasta que, en la R, ha lanzado una respuesta precipitada.
Mientras tanto, Alejandro contaba con margen para jugar con calma y escoger sus letras sin prisa. Javier, consciente de la importancia de maquillar su error, ha ido sumando aciertos hasta alcanzar los 22. Con su tiempo agotado, todo quedaba en manos de su rival, que con 19 aciertos debía encadenar tres respuestas más para decantar el duelo en Pasapalabra.