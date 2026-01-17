El emocionante apoyo de Julia a Patricia tras un parto marcado por el dolor y la culpa

La historia avanza en La Encrucijada con Patricia enfrentando su ingreso en prisión tras entregar dinero a Nando, hecho que desencadenó el disparo a David. En ese duro contexto, da a luz a la pequeña Nuria, temiendo que crezca sola y asumiendo la gravedad de sus errores.

Julia la visita y, al verla rota, la tranquiliza asegurando que “David va a vivir” y prometiendo: “Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor”. Su gesto la redime ante Patricia, recordándole que también salvó a David.