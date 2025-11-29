El elenco de Las Hijas de la Criada deslumbra en la alfombra roja de su gran premiere

La alfombra roja de la gran premiere reunió al elenco completo de Las Hijas de la Criada, que posó ante los medios con looks elegantes y sonrisas que reflejaron la ilusión por el lanzamiento.

El evento se convirtió en una cita imprescindible para los seguidores de la serie, que esperan descubrir los secretos y giros que marcarán la nueva etapa de esta producción.