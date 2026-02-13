Elena Rivera salva in extremis el pleno del ¿Dónde Están? y da a Alejandro veinte segundos decisivos

Elena Rivera ha sido la gran protagonista del ¿Dónde Están? al lograr un pleno agónico cuando ya sólo quedaba un segundo en el marcador. El equipo azul jugaba con palabras relacionadas con 'empezar' y, aunque Pablo Carbonell estuvo cerca de resolverlo, se atascó a falta de tres números.

Con quince segundos disponibles, Elena afrontó el último turno como la última esperanza del equipo de Alejandro. La actriz encadenó aciertos y cerró el panel justo cuando el tiempo se agotaba, desatando la celebración en el plató de Pasapalabra.