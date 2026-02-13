Publicidad
Pasapalabra
Elena Rivera salva in extremis el pleno del ¿Dónde Están? y da a Alejandro veinte segundos decisivos
La actriz ha completado el panel en el último segundo, evitando el fallo del equipo de Alejandro y convirtiéndose en la clave para que el concursante sumara el máximo tiempo en la prueba.
Elena Rivera ha sido la gran protagonista del ¿Dónde Están? al lograr un pleno agónico cuando ya sólo quedaba un segundo en el marcador. El equipo azul jugaba con palabras relacionadas con 'empezar' y, aunque Pablo Carbonell estuvo cerca de resolverlo, se atascó a falta de tres números.
Con quince segundos disponibles, Elena afrontó el último turno como la última esperanza del equipo de Alejandro. La actriz encadenó aciertos y cerró el panel justo cuando el tiempo se agotaba, desatando la celebración en el plató de Pasapalabra.