Elena Rivera desvela la evolución emocional de Amanda en Perdiendo el juicio

Elena Rivera subraya que el viaje de Amanda en Perdiendo el juicio va más allá de un drama legal y se centra en el aprendizaje personal que experimenta al enfrentarse a desafíos inesperados desde el primer episodio. Resalta que “ella misma es un aprendizaje continuo”, un punto clave para que los espectadores se identifiquen con la protagonista.

Rivera también aborda las complejidades afectivas del personaje, incluido un triángulo amoroso que surge de forma natural y aporta profundidad emocional a la trama.