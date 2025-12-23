Publicidad
Y ahora Sonsoles
Dos parejas descubren por casualidad que sus hijos gemelos fueron intercambiados al nacer
Dos familias criaron durante años a hijos que no eran biológicamente suyos hasta que una coincidencia reveló el error hospitalario.
Y ahora Sonsoles recoge el caso de dos parejas que, tras años sin sospechas, descubrieron que sus gemelos fueron intercambiados por error en el hospital tras el parto.
La confusión salió a la luz por una coincidencia inesperada. Ambas familias afrontan ahora las consecuencias emocionales y legales de una situación que cambió sus vidas para siempre.