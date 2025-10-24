Publicidad
Pasapalabra
El divertido chiste de David Fernández sobre Marco y Amedio que desata las risas en Pasapalabra
Carla Nieto se impuso en La Pista con la mítica serie infantil Marco, mientras David Fernández protagonizó un momento cómico que hizo reír a todo el plató.
Carla Nieto volvió a ganar en La Pista de Pasapalabra, esta vez con la entrañable serie Marco. La actriz sumó cuatro segundos más para Manu después de reconocer la sintonía que marcó la infancia de varias generaciones.
Durante la prueba, David Fernández no pudo contener su impulso y pulsó antes de tiempo. Aunque reclamó revisión, el fallo fue claro. Sin embargo, el cómico se redimió con un chiste sobre el inseparable mono Amedio que desató las carcajadas de todos en el plató.