El divertido chiste de David Fernández sobre Marco y Amedio que desata las risas en Pasapalabra

Carla Nieto volvió a ganar en La Pista de Pasapalabra, esta vez con la entrañable serie Marco. La actriz sumó cuatro segundos más para Manu después de reconocer la sintonía que marcó la infancia de varias generaciones.

Durante la prueba, David Fernández no pudo contener su impulso y pulsó antes de tiempo. Aunque reclamó revisión, el fallo fue claro. Sin embargo, el cómico se redimió con un chiste sobre el inseparable mono Amedio que desató las carcajadas de todos en el plató.