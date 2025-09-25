Publicidad
Pasapalabra
La diferencia generacional, clave en el duelo entre Ana García Lozano y Hugo Welzel en La Pista
El actor se ha quedado fuera de 'La fiesta de Blas', ya que no conocía este tema de 1974, y ha cedido el pleno a su rival.
Este enfrentamiento en La Pista de Pasapalabra ha girado en torno a 'La fiesta de Blas', canción que Hugo Welzel no reconocía por su año de origen. “Me coge un poco lejos”, ha comentado el actor entre risas.
Ana García Lozano ha aprovechado la ventaja generacional y ha acertado el título con rapidez. Ha celebrado el pleno cantando el tema, mientras el plató se contagiaba de la nostalgia.