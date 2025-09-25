La diferencia generacional, clave en el duelo entre Ana García Lozano y Hugo Welzel en La Pista

Este enfrentamiento en La Pista de Pasapalabra ha girado en torno a 'La fiesta de Blas', canción que Hugo Welzel no reconocía por su año de origen. “Me coge un poco lejos”, ha comentado el actor entre risas.

Ana García Lozano ha aprovechado la ventaja generacional y ha acertado el título con rapidez. Ha celebrado el pleno cantando el tema, mientras el plató se contagiaba de la nostalgia.