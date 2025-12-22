Publicidad
El Desafío
El Desafío vuelve con pruebas extremas que llevan al límite a sus concursantes
La nueva edición de El Desafío arranca con retos más exigentes, emociones intensas y momentos de superación que ponen a prueba la fortaleza física y mental de los participantes.
Los concursantes de esta temporada se enfrentan a desafíos que superan sus propios límites. Desde pruebas de equilibrio extremo hasta ejercicios de resistencia bajo presión, cada semana promete superación.
Juan del Val destaca que “el programa no es solo espectáculo, también muestra crecimiento personal”. Las emociones estarán más presentes que nunca, con instantes de tensión, esfuerzo y mucha adrenalina.