El Desafío vuelve con pruebas extremas que llevan al límite a sus concursantes

Los concursantes de esta temporada se enfrentan a desafíos que superan sus propios límites. Desde pruebas de equilibrio extremo hasta ejercicios de resistencia bajo presión, cada semana promete superación.

Juan del Val destaca que “el programa no es solo espectáculo, también muestra crecimiento personal”. Las emociones estarán más presentes que nunca, con instantes de tensión, esfuerzo y mucha adrenalina.