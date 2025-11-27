Deliciosos pimientos rellenos de merluza y huevo: el plato con sabor a alta cocina de Arguiñano

Arguiñano demuestra cómo elaborar unos pimientos rellenos de merluza y huevo con una preparación sencilla y un resultado sorprendente en Cocina abierta. La mezcla equilibrada convierte este plato en una propuesta sabrosa, nutritiva y perfecta para disfrutar en cualquier ocasión.

Además, explica que la farsa sobrante puede reutilizarse de forma práctica, ya sea para rellenar empanadillas o para crear croquetas caseras. Así, la receta no solo luce como un plato de restaurante, sino que también permite aprovechar al máximo cada ingrediente y evitar desperdicios en la cocina.