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PASAPALABRA

David elimina a Santiago en la Silla Azul de Pasapalabra y se convierte en nuevo concursante

El aspirante firma un duelo impecable y deja sin opciones a su rival en una prueba decisiva.

David da la campanada: la Silla Azul dicta sentencia y expulsa a Santiago de Pasapalabra

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David ha protagonizado uno de los momentos más tensos en Pasapalabra al imponerse en la Silla Azul a Santiago, cuyo paso por el concurso ha sido más breve de lo esperado tras eliminar previamente a Neli.

Sin cometer errores, el ingeniero bioquímico logra un puesto en el equipo azul junto a Fernando Romay y Mónica Martín, con el objetivo claro de luchar por el bote del programa.

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