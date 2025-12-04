Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Cristina rompe definitivamente con Beltrán tras su traición
La tensión estalla cuando Cristina descubre que Beltrán reveló su adopción por despecho. Herida y decepcionada, la joven toma una decisión contundente que marca un antes y un después en su relación rota.
Cristina, devastada al conocer que Beltrán difundió su adopción movido por rencor, enfrenta a su ex y deja claro que no puede perdonar una traición que ha hecho daño a toda su familia en Sueños de libertad. Sus palabras reflejan la profunda decepción que siente.
Mientras Beltrán intenta justificarse y suplica otra oportunidad, Cristina mantiene firmes sus límites. Le asegura que el daño es irreparable y que su vínculo ha terminado para siempre, pidiéndole que no vuelva a cruzarse en su vida.