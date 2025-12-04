Antena 3 LogoAntena3
Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”

SUEÑOS DE LIBERTAD

Cristina rompe definitivamente con Beltrán tras su traición

La tensión estalla cuando Cristina descubre que Beltrán reveló su adopción por despecho. Herida y decepcionada, la joven toma una decisión contundente que marca un antes y un después en su relación rota.

Cristina, devastada al conocer que Beltrán difundió su adopción movido por rencor, enfrenta a su ex y deja claro que no puede perdonar una traición que ha hecho daño a toda su familia en Sueños de libertad. Sus palabras reflejan la profunda decepción que siente.

Mientras Beltrán intenta justificarse y suplica otra oportunidad, Cristina mantiene firmes sus límites. Le asegura que el daño es irreparable y que su vínculo ha terminado para siempre, pidiéndole que no vuelva a cruzarse en su vida.

