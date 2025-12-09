El creador de Tetris sorprende en El Hormiguero al contar el origen del mítico videojuego

La entrevista arrancó con el humor de Salva Reina y la complicidad de Alejo Sauras, un dúo que conectó rápido con el público antes de la llegada del invitado estrella. Su paso dejó anécdotas espontáneas y un ritmo ágil que marcó la noche.

Después, Pablo Motos recibió a Alexey Pajitnov. El programador ruso relató cómo concibió Tetris y detalló por qué, debido al sistema comunista, no ganó dinero en los primeros años pese al éxito mundial del juego.