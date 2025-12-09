Antena 3 LogoAntena3
Alexey Pajitnov, inventor de Tetris, revela en El Hormiguero cómo creó el juego

El Hormiguero

El creador de Tetris sorprende en El Hormiguero al contar el origen del mítico videojuego

La visita de Salva Reina y Alejo Sauras dio paso a la aparición de Alexey Pajitnov, quien explicó en El Hormiguero cómo nació Tetris y por qué no obtuvo beneficios en sus inicios.

La entrevista arrancó con el humor de Salva Reina y la complicidad de Alejo Sauras, un dúo que conectó rápido con el público antes de la llegada del invitado estrella. Su paso dejó anécdotas espontáneas y un ritmo ágil que marcó la noche.

Después, Pablo Motos recibió a Alexey Pajitnov. El programador ruso relató cómo concibió Tetris y detalló por qué, debido al sistema comunista, no ganó dinero en los primeros años pese al éxito mundial del juego.

