El Hormiguero
El creador de Tetris sorprende en El Hormiguero al contar el origen del mítico videojuego
La visita de Salva Reina y Alejo Sauras dio paso a la aparición de Alexey Pajitnov, quien explicó en El Hormiguero cómo nació Tetris y por qué no obtuvo beneficios en sus inicios.
La entrevista arrancó con el humor de Salva Reina y la complicidad de Alejo Sauras, un dúo que conectó rápido con el público antes de la llegada del invitado estrella. Su paso dejó anécdotas espontáneas y un ritmo ágil que marcó la noche.
Después, Pablo Motos recibió a Alexey Pajitnov. El programador ruso relató cómo concibió Tetris y detalló por qué, debido al sistema comunista, no ganó dinero en los primeros años pese al éxito mundial del juego.